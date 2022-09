Mark Zuckerberg aspetta una terza bambina: “Max e August avranno una nuova sorellina”

Mark Zuckerberg sta per diventare padre, per la terza volta. Il fondatore di Facebook ha condiviso uno scatto con la moglie Priscilla Chan.

Mark Zuckerberg sta per diventare padre, per la terza volta. Il fondatore di Facebook ha annunciato la bella notizia con una foto assieme alla moglie Priscilla Chan. “Tantissimo amore! Sono felice di poter annunciare che Max e August avranno una nuova sorellina il prossimo anno!”, ha annunciato.

E così Zuckerberg (si fa per dire) si troverà ancora di più in netta minoranza. Unico uomo in una famiglia che presto, oltre alla moglie e alle due figlie, conterrà una quarta bambina. Max e August sono nate, rispettivamente, nel 2015 e nel 2017.

La relazione con Priscilla Chan è nata nel 2003, trai banchi della prestigiosa università di Harvard (che Zuckerberg ha tuttavia abbandonato per fondare Facebook). Il matrimonio? Nel 2012, solamente 24 ore dopo la prima offerta al pubblico di Facebook.

La relazione tra Zuckerberg e sua moglie ha delle regole molto ferree, spiega il sito Gizmodo. Priscilla impone al marito di uscire assieme almeno una volta settimana. L’imprenditore deve spendere almeno 100 minuti in sua compagnia, lontano dagli uffici di Facebook. Regole insolite per una qualsiasi altra coppia, ma forse obbligatorie quando tuo marito è uno degli uomini più ricchi (e indaffarati) al mondo.

Quando è nata Maxima, i coniugi Facebook hanno annunciato la nascita della fondazione Chan Zuckerberg Initiative: una onlus che nel corso degli anni ha donato milioni di dollari per migliorare l’istruzione dei bambini nati in contesti svantaggiati.