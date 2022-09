Beverly Hills Cop 4: Judge Reinhold, John Ashton e altri ritorneranno per il sequel

Per Beverly Hills Cop 4 Eddie Murphy sarà affiancato da diversi membri del cast originale della saga: Judge Reinhold, John Ashton, Paul Reiser e Bronson Pinchot si uniranno al progetto, ritornando a recitare al fianco del popolare attore.

Reinhold è apparso nel film originale e nei due sequel della saga, mentre Ashton è stato presente nel primo lungometraggio ed in Beverly Hills Cop II, che aveva nel cast anche Brigitte Nielsen. Pinchot è apparso nella saga nei panni di Serge, mentre Reiser è stato il compagno di Axel Foley nel dipartimento di polizia di Detroit.

Il film sarà realizzato per Netflix e scritto da Will Beall e diretto da Mark Molloy, mentre i produttori saranno lo stesso protagonista Eddie Murphy, Jerry Bruckheimer, e Chad Oman di Jerry Bruckheimer films.

Mark Molloy rimpiazzerà Adil El Arbi e Bilall Fallah che avevano già lavorato sul buddy movie Bad Boys for Life, e che hanno lavorato allo sviluppo del film su Batgirl, da poco cancellato. Ricordiamo che Beverly Hills Cop fu il film che portò al successo Eddie Murphy, che ha così raccontato quell’esperienza:

Non ho sentito alcuna pressione. Quando sei giovane, dai tutto per scontato. Sai? Le cose hanno iniziato ad accadere velocemente per me, quindi non ci ho nemmeno pensato. Ora, quando mi guardo indietro, dico, ‘Wow! Ero davvero giovane!’