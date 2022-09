Wi-Fi 7: uscirà nel 2024 e se ne sta già parlando con toni molto promettenti

I primi dispositivi in grado di supportare lo standard Wi-Fi 7 potrebbero uscire sul mercato durante la seconda metà del 2024. Grossomodo tra due anni. Secondo le principali stime, la nuova tecnologia offrirà velocità fino a tre volte superiori a quelle del Wi-Fi 6.

Il Wi-Fi 7 utilizzerà il canale a 320 MHz, assieme alle bande da 2,4,5 e 6GHz. Le nuove tecnologie che consentono di aggregare canali diversi consentiranno di raggiungere velocità di connessione molto superiori a quelle offerte dallo standard attuale. Nel 2024 potrebbero uscire i primi modem in grado di offrire fino a 30 Gbps con connessione wireless. Per capirci, il Wi-Fi 6 arriva a 9,6Gbps.

Nel frattempo molti dispositivi supportano lo standard Wi-Fi 6E, che possiamo descrivere come una tecnologia che fa da ponte tra due generazioni: il Wi-Fi 6 e il Wi-Fi 7, appunto. Una soluzione di transizione, che non a caso è stata ignorata da alcuni produttori (come Apple, che non la supporta sui suoi nuovi iPhone 14).

Il sito MacRumors spiega che molto probabilmente i primissimi prodotti a supportare il Wi-Fi 7 saranno i PC e i laptop, come era accaduto ai tempi del debutto del Wi-Fi 6. Per gli smartphone, verosimilmente, bisognerà aspettare un po’ più a lungo. Forse se ne parlerà ad inizio del 2025. Qualcomm, tra gli altri, sta già lavorando ai primi modem per smartphone con supporto al Wi-Fi 7.