Tudum Corea: il teaser che presenta l’evento Netflix del 23 settembre

Il 24 settembre sarà il giorno di Tudum, l’evento Netflix che presenterà le prossime uscite e le produzioni della piattaforma streaming. Nelle ultime ore è stato pubblicato il teaser di Tudum Corea, che mostrerà contenuti relativi alle produzioni della nazione asiatica che stanno avendo grande successo da un anno a questa parte.

Ecco il teaser.

Nel filmato vediamo presentati Squid Game, La Casa di Carta: Corea, L’inferno dei Single, Physycal: da 100 a 1, Glitch, 20th Century Girl. Lo show coreano inizierà alle 11:00 KST (19:00 PT del 23 settembre). A presentare l’evento saranno Choi Min-ho e Cho Yi-hyun.

Condotta da Jamie Foxx, Millie Bobby Brown, Noah Centineo, Choi Min-ho, Cho Yi-hyun, Zakir Khan, Prajakta Koli, Maite Perroni, Sheron Menezzes, Maitreyi Ramakrishnan e altri ancora, quest’anno la festa dei fan sarà più grande che mai, con segreti scottanti, filmati inediti, notizie esclusive e non solo sulle serie più attese dai fan, i nuovi film e i giochi da tutto il mondo, tra cui L’Accademia del bene e del male, Mercoledì, Alice in Borderland, Stranger Things, Bridgerton, La casa di carta, Slumberland – Nel mondo dei sogni, Enola Holmes 2, Glass Onion – Knives Out, Emily in Paris e molto altro ancora.

Tudum: Un evento globale Netflix per i fan sarà disponibile in tutto il mondo in 29 lingue diverse su tutti i canali YouTube di Netflix , tra cui YouTube.com/Netflix. Visitate il sito ufficiale di Netflix per i fan, Tudum.com/event, per le ultime novità su questo evento globale per i fan.