Thor: Love and Thunder – Arriva l’11 ottobre la versione Home Video

L’11 ottobre sarà disponibile la versione Home Video di Thor: Love and Thunder, il film del Marvel Cinematic Universe campione d’incassi, edito nei formati DVD, Blu-ray, 4K e una steelbook da collezione sempre in 4K.

Ecco le immagini delle cover di Thor: Love and Thunder.

Ogni edizione sarà inoltre arricchita da una card lenticolare (l’edizione steelbook ne conterrà ben nove, con tutti i personaggi del film), mentre quelle in Blu-ray, 4K e steelbook 4K conterranno anche tantissimi extra, tra cui scene tagliate ed errori sul set.

L’esilarante film dell’istrionico regista Taika Waititi (Vita da vampiro, Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit) vede protagonisti la star Chris Hemsworth nei panni del celebre Dio del Tuono, i premi Oscar® Christian Bale in quelli del super villain Gorr e Natalie Portman che torna nel ruolo di Jane Foster, insieme alla scapestrata e amatissima banda dei Guardiani della galassia capitanata da Star-Lord (Chris Pratt). Il film segue Thor attraverso un viaggio diverso da tutto ciò che ha affrontato in precedenza: la ricerca della pace interiore. Ma il suo ritiro è interrotto da un killer galattico noto come Gorr il Macellatore di Dei, che brama l’estinzione delle divinità. Per combattere questa nuova minaccia, Thor chiede aiuto a Re Valchiria, Korg e la sua ex-fidanzata Jane Foster la quale, con grande sorpresa di Thor, è inspiegabilmente in grado di sollevare il potente Mjolnir e ha assunto il nome di Potente Thor. Il gruppo si imbarcherà in un’avventura cosmica per scoprire il motivo della sete di vendetta di Gorr e fermarlo prima che sia troppo tardi.