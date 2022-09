Strange World: il trailer del nuovo film d’animazione Disney

Ecco il trailer ufficiale di Strange World, il nuovo lungometraggio d'animazione Disney in uscita a fine novembre.

Disney ha appena pubblicato il trailer ufficiale di Strange World, il nuovo lungometraggio d’animazione della Casa di Topolino che racconta la storia di una famiglia di esploratori. Il film arriverà nelle sale cinematografiche il 24 novembre.

Ecco il trailer di Strange World.

L’originale film d’azione e avventura viaggia nel profondo di una terra inesplorata e pericolosa in cui creature fantastiche attendono i leggendari Clade, una famiglia di esploratori le cui differenze minacciano di far fallire la loro ultima e, di gran lunga, più importante missione.

Nella versione originale del film, Jake Gyllenhaal (The Guilty, Spider-Man: Far from Home) presta la propria voce a Searcher Clade, il figlio di un risoluto esploratore.

Strange World – Un Mondo Misterioso è diretto da Don Hall (il film vincitore del premio Oscar Big Hero 6, Raya e l’ultimo Drago), co-diretto e scritto da Qui Nguyen (co-sceneggiatore di Raya e l’ultimo Drago), e prodotto da Roy Conli (il film vincitore del premio Oscar Big Hero 6, Rapunzel – L’intreccio della torre).

Lo stesso regista ha raccontato: