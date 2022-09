Round One 2022: torna l’evento business per gli eSport, primi dettagli su contenuti e biglietti

Arrivano le prime anticipazioni su contenuti e prezzi dei biglietti per Round One, il primo evento business dedicato agli eSport in Italia. Ecco tutti i dettagli.

Torna Round One, il primo evento business internazionale dedicato agli esports in Italia. IIDEA e Ninetynine annunciano oggi l’apertura della biglietteria e i primi dettagli sui contenuti della terza edizione dell’evento che si terrà negli spazi suggestivi di OGR Torino. Le modalità d’ingresso, con relative fasce di prezzo sono essenzialmente tre:

Digital Access (€49,99) include tutti i contenuti dell’evento in formato digitale, escluso il matchmaking;

General Access (€79,99) include tutti i contenuti dell'evento in formato fisico, escluso il matchmaking;

VIP Access (€149,99) include tutti i contenuti dell'evento, nei formati fisico e digitale, e comprende il matchmaking.

Da oggi fino al 5 ottobre, inoltre, sarà anche possibile usufruire dell’offerta Early Bird. Per approfittare dell’offerta e consultare le diverse tipologie di ticket disponibili consultare https://roundone.gg/ticket/

Viene annunciato anche che Nielsen sarà anche quest’anno Research Partner di Round One e presenterà il 25 ottobre prossimo la nuova edizione del Landscape del settore esports in Italia, lo studio che analizza l’impatto economico del gaming competitivo in Italia e il rapporto con i brand.

Infine, Round One ospiterà anche la cerimonia di premiazione degli Italian Esports Awards (IEA), il premio dedicato alle eccellenze nel mondo degli esports in Italia, che andrà in scena la sera del 25 ottobre.