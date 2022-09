L’Apple Watch Series 8 ha già salvato la vita di una donna

L’Apple Watch Series 8 è uscito solamente da pochi giorni, ma ha già salvato la vita di una donna. La storia l’ha raccontata Jason Smith, un lettore del noto sito specializzato 9to5Mac.

Tutti gli Apple Watch attualmente in commercio, con esclusione dell’SE, possono effettuare gli elettrocardiogrammi. Proprio questa funzione ha consentito di rivelare per tempo una grave condizione medica di cui – inconsapevolmente – soffriva la madre del lettore. Dopo l’allerta comunicata dall’Apple Watch, la donna ha prenotato una visita specialistica, ottenendo le cure necessarie.

I miei genitori dovevano partire per un weekend nella località di Chester, ma mio padre mi ha chiamato avvisandomi che la mamma non si stava sentendo bene. Mi aveva spiegato che si sentiva affaticata e che il suo cuore stava battendo all’impazzata. Gli ho rassicurati dicendo che sarei arrivato il prima possibile

si legge nel racconto pubblicato da 9to5Mac.

Ho immediatamente misurato la pressione di mia madre e i valori erano nella norma. Lei nel frattempo aveva detto di sentirsi molto meglio, tant’è che stavo per andarmene. Poi mi è venuta l’idea di sfilarmi l’Apple Watch Series 8 e metterglielo al polso, in modo da farle un elettrocardiogramma.

E così facendo, l’Apple Watch ha avvisato la donna di aver rilevato quello che riteneva essere una fibrillazione atriale. La madre è quindi stata portata al pronto soccorso, dove un medico non soltanto ha confermato la diagnosi dello smartwatch, ma anche raccomandato che venisse presa in cura il prima possibile. “Il medico che l’ha visitata ha detto che se non fosse stata portata in ospedale quel giorno stesso avrebbe rischiato di morire”, ha poi aggiunto.

Non è la prima volta che succede: in passato gli Apple Watch, grazie alle loro numerose funzioni dedicate alla salute e alla sicurezza, avevano già contribuito a salvare la vita di numerose altre persone. Ad esempio perché dopo una rovinosa caduta lo smartwatch ha tempestivamente allertato i soccorsi, oppure perché, proprio come in questo caso, l’ECG ha rivelato per tempo delle condizioni mediche che rischiavano di essere fatali.

Non a caso, Apple ha scelto di mettere questo tema proprio al centro del keynote che si è tenuto ad inizio settembre. L’evento è stato aperto dalle numerose testimonianze – reali – di diverse persone che, in qualche modo, devono ringraziare i prodotti della Apple se sono ancora tra noi. I nuovi Apple Watch Series 8, così come gli iPhone 14 e 14 Pro, hanno introdotto una nuova funzione in grado di riconoscere gli incidenti stradali e allertare automaticamente i soccorsi.