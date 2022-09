Tim Cook riceverà una laurea honoris causa dall’Università Federico II. La cerimonia si terrà il prossimo 29 settembre e, per l’occasione, il CEO visiterà anche Apple Developer Academy.

La laurea in Innovation and International Management verrà conferita al dirigente di Apple durante una cerimonia che si terrà nell’Aula Magna Storica dell’ateneo partenopeo. Il CEO terrà una Lectio Magistralis, parlando agli studenti dell’università. L’evento verrà aperto dagli interventi del rettore Matteo Lorito e del direttore del Dipartimento di Economia, Adele Caldarelli. È atteso anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, già rettore proprio della Federico II, nonché forte sostenitore dell’iniziativa che portò alla creazione della Apple Accademy.

L’appuntamento è alle 11:00 di giovedì 29 settembre. Gli studenti interessati a partecipare dovranno inviare una email entro il 24 settembre ed incrociare le dita. Ne verranno ammessi in presenza appena 470. L’università conta oltre 70.000 immatricolati. Anche chi non sarà ammesso all’evento potrà comunque inviare le sue domande al CEO di Apple e seguire la diretta in streaming.

Non è la prima tappa di Tim Cook all’interno di un ateneo universitario italiano: nel 2015 era stato il turno della Bocconi. Si tratta comunque della prima visita di Tim Cook dall’inaugurazione della Apple Academy, che in passato aveva già ospitato diversi altri vertici dell’azienda, tra cui Lisa Jackson, Senior Vice President Environment, Policy e Social Initiatives di Apple, e Luca Maestri, il CFO.