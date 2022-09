Splatoon 3: arriva la “Guida Splattastica” per gli Inkling alle prime armi

Non avete mai giocato ad un titolo della serie Splatoon e non sapete da dove iniziare? Non temete, Nintendo Italia ha pubblicato un video con la Guida Splattastica di Splatoon 3 pensata proprio per aiutare tutti i neofiti a diventare dei veri Inkling in gambero. Il filmato, che trovate qui sotto, vi offre tutta una serie di consigli per aiutarvi ad orientarvi al meglio tra le varie modalità offerte dal gioco, con una panoramica sulle meccaniche base e sulle armi a disposizione.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che recentemente Nintendo ha annunciato l’arrivo di un nuovo Splatfest a tema isola deserta. L’evento si terrà alle 02:00 di sabato 24 settembre 2022 fino alle 02:00 di lunedì 26 settembre 2022 e si potrà scegliere a quale squadra unirsi tra Utensili, Spuntini e Passatempi.

Splatoon 3 è disponibile ora in esclusiva su Nintendo Switch.

Leggi anche: