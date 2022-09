Splatoon 3: in arrivo un nuovo Splatfest a tema isola deserta

In occasione del Nintendo Direct di ieri, la casa di Kyoto ha annunciato l’arrivo del primo Splatfest per Splatoon 3. Il tema dell’evento sarà: “Cosa porteresti su un’isola deserta?” e si potrà scegliere a quale squadra unirsi tra Utensili, Spuntini e Passatempi. A distanza di due settimane dalla Splatfest World Premiere, arriva una nuova giornata di festeggiamenti che permetterà ai giocatori di combattere per la loro fazione in intense battaglie a tre squadre all’interno dell’arena di Splatoon.

L’evento si terrà alle 02:00 di sabato 24 settembre 2022 e alle 02:00 di lunedì 26 settembre 2022. Splatoon 3 è l’atteso terzo capitolo del coloratissimo sparatutto di Nintendo. Questo terzo capitolo introduce diverse migliorie e novità rispetto ai suoi predecessori a partire dalla modalità storia, che fa il suo ritorno direttamente dal DLC di Splatoon 2, fino ad arrivare ad arrivare all’introduzione del nuovissimo Splattanza, il mini-gioco che mescola carte e Tetris.

Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere il nostro provato di Splatoon 3 dove vi raccontiamo in maniera approfondita tutte le novità della nuova iterazione dello Splattatutto di Nintendo.

Splatoon 3 è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch.