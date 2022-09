Sonic Prime – Il teaser trailer della serie Netflix

Durante questo periodo invernale, entro il 2022, sarà distribuita sulla piattaforma streaming Netflix la serie animata intitolata Sonic Prime. Al centro dello show ci sarà il personaggio della popolare saga videoludica arrivata anche al cinema.

Qui sotto trovate il teaser trailer di Sonic Prime.

Al centro della storia ci sarà una nuova avventura di Sonic che dovrà affrontare il Dr. Eggman per una serie di eventi che rischieranno di mandare in frantumi l’universo. Nel tentativo di salvare i suoi amici Sonic correrà lungo lo Shatterverso scoprendo un nuovo mondo ed incontrando nuovi amici.

A lavorare sul progetto sono Sega, Man of Action Entertainment e WildBrain. Non è presente nelle immagini Knuckles, ma da ciò che possiamo intuire sembra che Sonic Prime sarà incentrato sui viaggi ne tempo e su character come Sonic, Tails, Amy, ed il Dr. Eggman.

Dominique Bazay di Netflix ha detto sullo show:

Sonic è un personaggio speciale, che ha un posto nel cuore di tutti noi appassionati. Da piccolo ho passato molto tempo in sua compagnia, ed oggi ho il privilegio di portare questo personaggio che tutti conoscono ed amano a vivere una nuova avventura su Netflix.

