Sonic 2 – Il film: proiezione speciale a Cinecittà World il 25 settembre

Per festeggiare l'edizione Home Video di Sonic 2 – Il film, si terrà il 25 settembre presso Cinecittà World una speciale proiezione: ecco come partecipare.

Per festeggiare le numerose edizioni home video già disponibili sul mercato e per il lancio della nuova versione “2 Film Collection” disponibile dal 17 ottobre, domenica 25 Settembre Sonic 2 – Il film verrà proiettato alle 17:00 al Teatro 4 di Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv a Roma.

La proiezione sarà gratuita per tutti gli ospiti del Parco, con precedenza ai possessori dell’abbonamento 2022 a Cinecittà World e fino ad esaurimento posti, ritirando il talloncino presso il Cinecittà Shop a partire dalle 11. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata del sito ufficiale di Cinecittà World.

Il riccio blu più amato del mondo è tornato per una nuova e spettacolare avventura in Sonic 2 – Il film.

Dopo il successo al botteghino con oltre 4 milioni di incasso, il secondo capitolo della saga di Sonic è in arrivo il 17 ottobre, grazie a Paramount Home Entertainment e Plaion Pictures, all’interno della pregiata edizione 2 Film Collection contenente il primo e il secondo capito della saga in doppia Steelbook 4K UHD + Blu-ray. La 2 Film Collection è inoltre già disponibile dal 9 agosto in edizione standard DVD con activity e sticker e in 4K UHD + Blu-ray con sticker.

Le edizioni home video di Sonic 2 – Il film sono ricche di sensazionali contenuti extra, tra cui un nuovissimo ed esclusivo cortometraggio animato con le voci di Ben Schwartz nei panni di Sonic e di Colleen O’Shaughnessey nel ruolo di Tails. Inoltre, dai un’occhiata alle scene eliminate ed estese, goditi esilaranti blooper (le divertentissime papere), vai dietro le quinte con il cast per conoscere nuovi dettagli sulla realizzazione del film, scopri come Idris Elba ha sviluppato la voce di Knuckles, come Jim Carrey ha portato Robotnik ad un livello superiore e molto altro. Infine, non mancheranno delle fantastiche sorprese!

La nuova edizione è preordinabile sullo store di Fan Factory, cliccando qui, su Amazon.it al seguente link e sui migliori store online. Su www.fanfactory.shop, oltre a questi prodotti di Sonic, si trovano infatti centinaia di titoli distribuiti da Plaion Pictures Italia, tra cui anche le edizioni e, soprattutto, le favolose e ricchissime ESCLUSIVE dei titoli horror #MidnightFactory e #MidnightClassics e i titoli anime di #AnimeFactory. Creando il proprio account su Fan Factory si ottiene subito un buono sconto di benvenuto del valore di 5€ e, iscrivendosi alla newsletter, un ulteriore buono sconto, sempre del valore di 5€. I buoni sconto non sono cumulabili tra di loro ma assicurano un ottimo sconto per i primi 2 ordini sul sito.

Sinossi del film:

Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic (Ben Schwartz) non vede l’ora di dimostrare che ha tutto ciò che serve per essere un vero eroe. La nuova sfida non si fa attendere: il Dr. Robotnik (Jim Carrey) è tornato con un nuovo alleato, Knuckles (Idris Elba), che lo aiuterà nella ricerca di uno smeraldo che ha il potere di distruggere la civiltà. Con il suo nuovo compagno d’avventura Tails (Colleen O’Shaughnessey), Sonic intraprende un viaggio in giro per il mondo per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.

