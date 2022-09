Sackboy Una Grande Avventura in arrivo su PC? Un’immagine lo suggerisce

Return to Monkey Island è il gioco più venduto su Steam a poche ore dal lancio

Return to Monkey Island è il gioco più venduto su Steam a poche ore dal lancio

Soulstice: trailer di lancio per l'hack 'n' slash tutto italiano

Soulstice: trailer di lancio per l'hack 'n' slash tutto italiano

Splatoon 3: arriva la "Guida Splattastica" per gli Inkling alle prime armi

Splatoon 3: arriva la "Guida Splattastica" per gli Inkling alle prime armi

Resident Evil Village: Shadow of Rose, il DLC concluderà la saga della famiglia Winters

Resident Evil Village: Shadow of Rose, il DLC concluderà la saga della famiglia Winters