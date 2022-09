Offerte Amazon: Gran Turismo 7 per PS4 in super sconto

Le offerte di Amazon permettono di acquistare il noto videogioco Gran Turismo 7 a un prezzo decisamente scontato, visto che la versione PS4 si presenta attualmente con una riduzione del prezzo finale che ammonta al 35%, portando quindi il costo per gli utenti a solamente 44,29€.

Il gioco è in versione tedesca, ma essendo la versione europea comprende anche la lingua italiana: il prezzo inoltre risulta vantaggioso per l’aggiornamento alla versione PlayStation 5. Per farlo basterà inserire il disco sulla console, cercare la versione da scaricare del gioco e poi giocarla (per farlo sarà necessario avere il disco sempre inserito e il costo sarà di 10€).

Parliamo dell’ultimo gioco a tema driving di tipo simulativo arrivato da parte di Sony, con quest’ultimo che permette di divertirsi a guidare e risulta compatibile con le periferiche per le simulazioni al fine di migliorare l’immersione da parte degli utenti. Sottolineiamo di nuovo che il titolo in forte sconto è quello PS4, compatibile con PS5 ma che richiede un upgrade da acquistare separatamente a 10€ per migliorare la propria esperienza.

Il link che trovate qui di seguito porta alla pagina di Gran Turismo 7, ma in caso voleste è disponibile anche in versione fisica PS5, seppur l’upgrade risulti maggiormente conveniente.

