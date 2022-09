Mercedes-Benz realizzerà un colossale parco eolico nella regione settentrionale della Germania

Mercedes-Benz realizzerà un parco eolico da 100MW nella località di Papenburg, nella regione settentrionale della Germania. Il gruppo automobilistico si è dato l’obiettivo di soddisfare il 70% del suo fabbisogno energetico dalle rinnovabili entro la fine di questo decennio.

Secondo le stime dell’azienda, il parco eolico da solo dovrebbe garantire circa il 15% dell’energia che consuma ogni anno. Non è una mossa meramente simbolica: produrrà risultati concreti nell’immediato. Poi c’è l’accordo con un partner strategico per acquistare una parte rilevante dell’energia sempre da fonti rinnovabili. Complessivamente gli investimenti, annuncia Mercedes, ammonteranno ad oltre 100 milioni di euro.

L’espansione dell’utilizzo delle rinnovabili nelle nostre sedi fa parte integrante della nostra strategia per essere un’azienda ecosostenibile. Con la realizzazione del parco eolico a Papenburg stiamo compiendo un’importante passo in questa direzione. È un contributo attivo nel processo di transizione energetica e nel progetto di potenziamento delle fonti eoliche offshore in Germania