LiSA Another Great Day: trailer del documentario Netflix sulla popstar nipponica

Un nuovo documentario musicale arriva su Netflix: LiSA Another Great Day, disponibile dal 18 ottobre. Vi presentiamo oggi il trailer ufficiale. Si tratta di un documentario che analizza la vera natura di LiSA, popolare cantante giapponese nota in patria e all’estero per numerosi singoli di successo, tra cui la sigla della celebre serie Demon Slayer.

Sinossi

LiSA è stata sempre molto umile ma anche irremovibile, trovandosi in varie situazioni e commettendo diversi errori nella vita. Più avanti, la ragazzina che aveva fondato una band ispirandosi ad Avril Lavigne è diventata una delle artiste più importanti del Giappone come dimostra l’anniversario del decimo anno di attività nel 2021. Con l’aiuto del suo team si è impegnata a produrre l’artista “LiSA” ed è riuscita a realizzare il sogno di diventare una cantante rock. Quali sogni inseguirà adesso insieme al suo team?

In questo documentario seguiamo gli alti e bassi della vita di LiSA mentre affronta una nuova fase che si apre con il progetto legato al decimo anniversario della sua attività musicale.

Esploriamo la vera natura di LiSA mentre crea musica, si esibisce e cerca di rendere ogni giorno il più straordinario possibile.

