Iron Man, annunciato il gioco di EA Motive e Marvel con primi dettagli su trama e caratteristiche

EA Motive e Marvel hanno annunciato ufficialmente il nuovo gioco dedicato ad Iron Man. Nel comunicato che conferma lo sviluppo di questo nuovo progetto ci vengono forniti i primi dettagli su trama e caratteristiche.

Il gioco sarà un’avventura single player, in terza persona e con una trama originale che “incanalerà la complessità, il carisma e il genio creativo di Tony Stark in un titolo che darà modo a tutti gli appassionati di capire davvero cosa si prova nell’indossare i panni di Stark e la corazza di Iron Man”.

A capo del progetto, invece, troviamo Olivier Proulx, che ha già lavorato a titoli come Marvel’s Guardians of the Galaxy. Nel team saranno inoltre presenti appassionati del tema e personalità di spicco dell’industria come Ian Frazier, Maëlenn Lumineau e JF Poirier.

Viene confermato, infine, che il gioco si trova attualmente in fase di pre-produzione e che si tratterà solo del “primo di numerosi nuovi giochi“ sviluppati da Electronic Arts in collaborazione Marvel Entertainment e la divisione Marvel Games.

Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle caratteristiche del titolo, né sul periodo d’uscita. L’impressione è che per saperlo dovremo purtroppo attendere ancora un bel po’.