iPhone 14 Pro, la fotocamera vibra in modo inquietante. Apple: “sappiamo tutto, la patch sta arrivando”

La fotocamera degli iPhone 14 Pro vibra in modo preoccupante quando viene utilizzata sulle app delle terze parti, come TikTok e Instagram. Il problema è stato segnalato da decine di utenti e riguarderebbe solamente alcune unità, ve ne avevamo parlato ieri. In queste ore Apple ha spiegato di essere a conoscenza del problema e di aver già pronto in canna una patch per risolverlo.

Come ampiamente sospettato, si trattava di un problema risolvibile a livello software. È una notizia estremamente positiva, considerato che se fosse stato un problema lato hardware, Apple si sarebbe dovuta imbarcare in una costosa e complicata campagna di sostituzione di massa.

Interpellato dal sito americano The Verge, il portavoce di Apple Alex Kirschner ha confermato che l’azienda è “a conoscenza del problema” e che verrà risolto entro la prossima settimana, con una patch ad hoc.

Sebbene Apple non abbia specificato quale sia l’origine del problema, si sospetta che la vibrazione della fotocamera dipenda da un malfunzionamento dello stabilizzatore d’immagine.

“La mia fotocamera inizia a tremare in modo incontrollato ogni volta che apro Snapchat o uso la fotocamera su Instagram“, aveva spiegato un utente su Reddit. “Tuttavia, non noto nessun problema quando utilizzato l’app fotocamera normale”. Quando si manifesta il problema, la fotocamera vibra in maniera preoccupante, emettendo un rumore piuttosto inquietante.