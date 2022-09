Hellraiser: il trailer ufficiale del film

Attraverso i 20th Century Studios è stato diffuso il trailer ufficiale di Hellraiser. Si tratta di una produzione Hulu Original, in associazione con Spyglass Media Group. Il lungometraggio sarà distribuito su Hulu il 7 ottobre.

Ecco il trailer di Hellraiser.

In Hellraiser una giovane donna deve affrontare la sua dipendenza, e ad un certo punto entrerà in possesso di un antico puzzle box, un oggetto che proviene dai Cenobiti, un gruppo di figure sadiche provenienti da un’altra dimensione.

A lavorare sul film ci sarà il regista David Bruckner, con gli sceneggiatori Ben Collins e Luke Piotrowski, l’autore e produttore David S. Goyer e la produttrice Keith Levine, e poi ancora ci sarà il creatore Clive Barker assieme a Marc Toberoff. Gli altri produttori coinvolti nel progetto sono Gary Barber, Peter Oillataguerre e Todd Williams. Chris Stone sarà co-produttore.

Il cast del progetto vede riuniti Odessa A’zion (“Fam,” “Grand Army”), Jamie Clayton (“The L Word: Generation Q,” “Sense8”), Adam Faison (“Everything’s Gonna Be Okay,” “Yes Day”), Drew Starkey (“Outer Banks,” “The Devil All the Time”), Brandon Flynn (“Ratched,” “13 Reasons Why”), Aoife Hinds (“The Long Call,” “Normal People”), Jason Liles (“Stereoscope,” “Rampage”), Yinka Olorunnife (“The Transporter”), Selina Lo (“Boss Level,” “Q8 Unleashed”), Zachary Hing (“Halo”), Kit Clarke (“Leonardo”), con Goran Visnjic (“The Boys,” “Timeless”) e Hiam Abbass (“Succession,” “Blade Runner 2049”).