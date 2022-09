Halloween Ends: Jamie Lee Curtis presenta l’ultimo capitolo della saga (video)

In un video featurette la protagonista della saga di Halloween, Jamie Lee Curtis, ha presentato l’ultimo capitolo della saga, Halloween Ends, che arriverà nelle sale cinematografiche il 14 ottobre 2022. Jamie Lee Curtis sarà Laurie Strode per l’ultima volta.

Ecco il video.

In questo filmato vediamo anche l’ultimo ciak di Jamie Lee Curtis sul set di Halloween Ends. Alla regia del progetto è stato chiamato David Gordon Green.

Questa è la sinossi:

Quattro anni dopo gli eventi di Halloween Kills dello scorso anno, Laurie vive con la nipote Allyson (Andi Matichak) e sta finendo di scrivere le sue memorie. Michael Myers non è più stato visto da allora. Laurie, dopo aver permesso allo spettro di Michael di determinare e guidare la sua realtà per decenni, ha deciso di liberarsi dalla paura e dalla rabbia e di abbracciare la vita. Ma quando un giovane, Corey Cunningham (Rohan Campbell; The Hardy Boys, Virgin River), viene accusato di aver ucciso un ragazzo a cui faceva da babysitter, si scatena una cascata di violenza e terrore che costringerà Laurie ad affrontare finalmente il male che non può controllare, una volta per tutte.

