Deathloop: nuovo trailer mostra le novità dell’update Goldenloop

Arkane ha pubblicato un nuovo trailer di Deathloop che mostra tutte le novità dell’aggiornamento Goldenloop. Dopo un anno di esclusività su console e PC, Deathloop sbarca da oggi anche su Xbox Series S/X e su Game Pass. Vediamo il filmato:

L’aggiornamento gratuito Goldenloop introduce tutta una serie di novità, incluse nuove armi, nuove abilità, nuovi nemici e persino un finale segreto. Tra le principali aggiunte spicca la nuova modalità Fuga, che permette di scagliare proiettili che rallentano e confondono i nemici. Inoltre, il DLC introduce anche una nuova tipologia di nemici, una nuova arma chiamata Prototipo AUTA e le nuove piastrine “due in uno”, con all’interno due poteri per i protagonisti anziché uno solo.

Per quanto riguarda, invece, le funzioni online l’aggiornamento introduce anche il matchmaking PvP cross-play per su tutte le piattaforme, attivabile direttamente dal menu di gioco impostando l’opzione “Matchmaking cross-play” su “Qualsiasi” (per giocare con tutte le piattaforme) o su “Uguale” (per giocare soltanto con la vostra piattaforma).

Deathloop è disponibile su PS5, Xbox Series X/S e PC. Gli abbonati a Game Pass o PS Plus Extra e Premium possono scaricarlo senza costi aggiuntivi.