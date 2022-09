DAHMER – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, il nuovo trailer

Netflix ha diffuso un nuovo trailer sulla serie thriller DAHMER – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer. Si tratta della storia del serial killer che tra fine anni Settanta ed inizio anni Novanta ha ucciso ben diciassette persone.

Qui sotto trovate il secondo trailer di DAHMER – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer.

Questa è la descrizione offerta da Netflix:

L’attrice premio Emmy Niecy Nash regala una straordinaria interpretazione nei panni di Glenda Cleveland, un’attenta abitante del vicinato che lotta per la giustizia in DAHMER – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer. Tra il 1978 e il 1991 Jeffrey Dahmer (Evan Peters) ha ucciso con ferocia diciassette vittime innocenti. La serie getta luce su questi crimini atroci, focalizzando l’attenzione sulle vittime trascurate e sulle comunità oggetto del razzismo sistemico e dell’incompetenza della polizia che hanno permesso a uno dei più celebri serial killer degli Stati Uniti di perpetrare la propria follia omicida alla luce del sole per oltre un decennio. Il cast include anche Richard Jenkins, Molly Ringwald, Michael Learned, Penelope Ann Miller e Dyllón Burnside.