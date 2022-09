Xiaomi 13 Pro: Snapdragon 8 Gen 2 solo a 3.00GHz? Una foto suscita alcuni dubbi

L’immagine di una schermata presa dal prototipo dell’atteso Xiaomi 13 Pro rivela più di qualche informazione interessante. Tanto per iniziare, la schermata mostra chiaramente che il nuovo telefono monta l’inedito SoC Snapdragon 8 Gen 2. Ma il dettaglio interessante è un altro: il chip disporrebbe di una frequenza di 3.00GHz. Cioè la stessa dello S8G1.

Ma come, il nuovo chip non doveva lavorare ad una frequenza di 3.5GHz? Così volevano i rumor, che parlavano di due versioni del chip, tra cui una da 3.5GHz. L’immagine presa dalla schermata d’info di questo Xiaomi 13 Pro sembrerebbe smentire tutto.

Oppure no. I puntini sulle i li mette il sito specializzato WCCF Tech, che mette sul tavolo alcune ipotesi. Tanto per iniziare, bisogna ricordare che si tratta di un prototipo e non di una versione finale del telefono. Dunque, nulla esclude che gli ingegneri di Xiaomi stiano semplicemente testando il telefono usando la versione meno potente del chip. Per quel che ne sappiamo, Xiaomi potrebbe benissimo star testando diverse versioni del chip su più prototipi, in modo da capire come si comporta il telefono nella gestione di temperature elevate (uno dei problemi del chip S8G1).

Tra le altre cose, l’immagine conferma anche che il prototipo dispone di 12GB LPDRR5 RAM, oltre che di Android 13 con skin MIUI 14.