Woody Allen annuncia il suo ritiro, si dedicherà alla scrittura

Woody Allen è pronto al ritiro. Dopo cinquant’anni di produzioni cinematografiche, il popolare attore e regista è pronto a smettere. Allen ha parlato del suo ritiro al giornale spagnolo La Vanguardia, sostenendo che il suo prossimo lungometraggio in uscita sarà l’ultimo della carriera.

Ricordiamo che Woody Allen è arrivato al suo cinquantesimo film, e si tratta di un progetto realizzato interamente in Francia. Il lungometraggio è stato descritto come un qualcosa di simile a Match Point. La fine della carriera di regista di Woody Allen non lo terrà però lontano dalla scrittura, considerando che a giugno è stata pubblicata in Italia per La Nave di Teseo la sua nuova raccolta di sketch umoristici, dal titolo Zero Gravity.

Dopo lo scandalo che lo ha coinvolto negli Stati Uniti, le ultime produzioni di Woody Allen si sono concentrate tutte in Europa. L’ultimo lungometraggio girato da Woody Allen è uscito nel 2020, e stiamo parlando di Rifkin’s Festival. Si tratta di un film girato in Spagna, a San Sebastian.

La carriera di Woody Allen è stata costellata da grandi commedie di successo come Io e Annie, Manhattan, Midnight in Paris.

