Stranger Things: anche Maya Hawke pensa che ci siano troppi personaggi

Inizialmente l’argomento era stato affrontato da Mille Bobby Brown, ed ultimamente Maya Hawke è tornata sulla presenza di troppi personaggi all’interno di Stranger Things. Anche l’interprete di Robin è d’accordo sul fatto che nel telefilm siano presenti troppi character, e che dovrebbe esserci qualche morto in più.

Eco le sue parole, seguenti ad una domanda in cui le è stato chiesto se il personaggio che muore alla fine dell’ultima puntata di Stranger Things 4 meritasse quel destino:

Non credo che fosse giusta la sua morte, ma penso anche che lo show abbia troppi personaggi. Eravamo in cinquanta nell’ultima stagione, e devi iniziare ad uccidere qualcuno. I fratelli Duffer sono molto sensibili, e non vorrebbero uccidere nessuno. Ma noi dovremmo essere come Game of Thrones.

Anche Millie Bobby Brown in precedenza aveva parlato del fatto che sarebbe stato giusto iniziare ad uccidere più personaggi in Stranger Things, facendo scattare il paragone con Game of Thrones. Ricordiamo che l’ultima stagione di ST è uscita divisa in due parti a maggio e luglio.

In Stranger Things 4 sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All’indomani dell’evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.