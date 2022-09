Sony Nextorage: i primi SSD per computer debuttano al Tokyo Game Show

Sony entra ufficialmente nel mercato degli SSD per PC e lo fa lanciando la nuova linea di prodotti Nextorage, brand che veniva già utilizzato per alcune unità SSD pensate per il gaming e, più nello specifico, per la Playstation 5.

I nuovi SSD per computer sono stati mostrati in occasione del Tokyo Game Show, il più importante evento asiatico dedicato all’industria del gaming. Sony offre già diversi tagli di memoria, gli SSD Nextorage sono disponibili nelle versioni da 1TB, 2TB e 4TB. Durante la manifestazione era possibile provare con mano gli SSD, testando la loro velocità nelle operazioni di trasferimento dati.

Gli SSD della line Sony Nextorage utilizzano l’interfaccia PCIe 5.0 x4, con una velocità di lettura di 9.500MB/s e di scrittura a 8.500 MB/s. Parliamo di specifiche di altissimo livello, che li rendono estremamente adatti per il gaming, ma anche per utilizzi più orientati alla produttività.

Per Sony è un’altra importante pietra miliare, che segna il debutto all’interno di un mercato estremamente competitivo. Grazie al know-how acquisito all’interno dell’ecosistema Playstation, Sony ha tutte le carte in regola per mettere a dura prova marchi del calibro di Kingston e WD.