Retrurn to Monkey Island: trailer di lancio per la nuova avventura di Guybrush Threepwood

Return to Monkey Island è finalmente disponibile per PC e Nintendo Switch. Vediamo il trailer di lancio.

Return to Monkey Island, il nuovo capitolo della celebre serie punta e clicca di Ron Gilbert, è finalmente disponibile su PC e Nintendo Switch, come dimostra il trailer di lancio. Il gioco prosegue la storia di The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, portandoci a vivere una nuova epopea piratesca in compagnia del “temibile pirata” Guybrush Threepwood e di tanti altri volti noti della serie.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Un temerario pirata fa il suo ritorno! Return to Monkey Island segna l’inatteso ed eccitante ritorno del creatore della serie Ron Gilbert e rappresenta il seguito delle leggendarie avventure The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge. Al suo interno, i giocatori potranno godersi un gameplay punta e clicca in chiave moderna mentre esplorano le isole e risolvono rompicapi. Return to Monkey Island è un’esclusiva temporale per console che approderà su Nintendo Switch quest’anno.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Return to Monkey Island è disponibile al prezzo di 22,99 euro su PC via Steam e a 24,99 euro per Nintendo Switch.

Leggi anche: