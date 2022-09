Benessere del cuore: a Milano torna l’Heart Week

Le date da segnare in agenda sono dal 25 al 30 settembre. Si tratta del ritorno a Milano dell’Heart Week, ovvero la settimana di eventi sulla prevenzione e il benessere del cuore per ogni età. L’evento è promosso dal Centro Cardiologico Monzino con la collaborazione della Fondazione IEO- MONZINO. L’iniziativa sancisce l’alleanza fra ospedale e città. Il Monzino esce fuori dai confini dell’ospedale per incontrare i cittadini coinvolgendoli nella tutela della loro salute.

Il tema centrale dell’evento sono le connessioni del cuore. Questo ha legami profondi con il resto del nostro organismo. Il Monzino sta studiando proprio questo genere di legami. L’Heart Week ha un programma che prevede attività fisica, corretta alimentazione e attività poco stressanti.

Ecco le tappe della settimana di eventi. Domenica 25 settembre si parte dal Parco Sempione con la MONZINO RUN. Si tratta di una corsa non competitiva da 10 a 5 km nel parco. Ad animare la mattinata con musica dal vivo ci saranno ospiti speciali e specialisti che parleranno di prevenzione. Appuntamento all’Arco della Pace dalle ore 8.00 con la partenza alle 10.00. Martedì 26, al Teatro Franco Parenti va in scena “Di tutto cuore” di e con Gioele Dix. L’artista dedicherà una serata speciale di letture sul cuore, organo umano fondamentale per il corpo. Le entrate dell’evento saranno poi devolute per sostenere la ricerca del Monzino.

Giovedì 29, per la Giornata Mondiale per il Cuore, in Piazza Fontana ci sarà la Prossima fermata: la prevenzione. Si tratta di una serie di tour gratis lungo le vie di Milano sul tram storico 1702. A bordo vi saranno esperti medici che risponderanno alle domande e daranno suggerimenti di prevenzione.

Ultimo giorno, venerdì 30, ci sarà l’Open Night, Notte Europea dei Ricercatori al Museo della Scienza e della Tecnica. Il Monzino partecipa al programma del Museo con Viaggio nel cuore. Qui i visitatori potranno osservare una delle prime applicazioni mediche a livello virtuale sui meccanismi del cuore. Il guadagno della vendita relativa alle iscrizioni alla MONZINO RUN e per lo spettacolo di Gioele Dix sono a favore della Fondazione IEO-MONZINO. Un modo per finanziare progetti di ricerca.