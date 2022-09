Hatching – La forma del male: trailer e poster dell’horror in sala dal 6 ottobre

Dopo essere stato presentato al Sundance, l'horror Hatching – La forma del male sta per arrivare nei cinema italiani dal 6 ottobre: ecco trailer e poster.

18—Set—2022 / 8:23 AM

Dopo essere stato presentato in anteprima mondiale in Selezione Ufficiale al Sundance Film Festival 2022, il disturbante film horror finlandese Hatching – La forma del male sta per arrivare nei cinema italiani dal 6 ottobre, distribuito da Adler Entertaiment: ecco trailer e poster ufficiali.

Lungometraggio di esordio della regista finlandese Hanna Bergholm, Hatching – La forma del male vede protagonista la ginnasta dodicenne Tinja (Siiri Solalinna), che desidera disperatamente compiacere la madre (Sophia Heikkilä) ossessionata dall’immagine, il cui popolare blog “Lovely Everyday Life” presenta l’esistenza idilliaca della loro famiglia come una curata perfezione suburbana. Un giorno, dopo aver trovato un uccello ferito nel bosco, Tinja porta a casa il suo strano uovo, lo sistema nel suo letto e lo nutre finché non si schiude. La misteriosa creatura che emerge da esso diventa la sua migliore amica e un incubo vivente, facendo precipitare Tinja in una realtà contorta che sua madre si rifiuta di vedere.

Hatching – La forma del male di Hanna Bergholm vede nel cast Siiri Solalinna, Sophia Heikkilä, Jani Volanen, Reino Nordin e Oiva Ollila.

Sinossi:

Una ginnasta di 12 anni cerca disperatamente di compiacere la madre, una donna ossessionata dal mito della famiglia perfetta che pubblicizza sul suo blog popolare. Un giorno la ragazzina trova uno strano uovo, lo nasconde, lo tiene caldo. Quando l’uovo si schiude, ciò che emerge è oltre ogni immaginazione.

Leggi anche: