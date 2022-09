From Scratch – La forza di un amore: trailer e foto della miniserie con Zoe Saldaña

Nella nuova miniserie romantica targata Netflix e ambientata in italia, Amy e Lino vivono una storia d’amore indimenticabile, ispirata all’omonima autobiografia bestseller del New York Times. From Scratch – La forza di un amore sarà disponibile dal 21 ottobre: ecco trailer e foto.

Con Nzingha Stewart alla regia, il film vede nel cast Zoe Saldaña (Amy), Eugenio Mastrandrea (Lino), Keith David, Lucia Sardo, Judith Scott e Giacomo Gianniotti.

Tratto dall’omonimo bestseller autobiografico, From Scratch – La forza di un amore racconta la love story interculturale di Amahle “Amy” Wheeler (interpretata da Zoe Saldaña), una studentessa americana che s’innamora dello chef siciliano Lino mentre si trova in Italia. I due innamorati affrontano mille ostacoli imprevisti, tra cui le differenze culturali, ma come nella vita reale la loro storia vorticosa alterna momenti di gioia e spensieratezza ad altri più seri. Ma quando Lino si ammala e il futuro della coppia è a rischio, le loro famiglie si uniscono al di là delle frontiere come mai avrebbero immaginato, dimostrando che l’amore può tutto.

Leggi anche: