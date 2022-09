Telegram: le Infinite Reactions avranno funzioni solo premium

Il nuovo aggiornamento di Telegram, uno dei più grandi e più attesi dagli utenti della piattaforma, porterà tante novità interessanti. La cosa che però ora fa storcere un po’ il naso riguarda le Infinite Reactions, sistema che permette di sfruttare qualunque emoji come reaction ad un messaggio.

La funzione in discussione sarà disponibile per tutti gli utenti e permetterà di sfruttare molte più emoji per reagire ai messaggi delle persone. Da come potete vedere nella foto, infatti, ci saranno più scelte tra le emoji, aumentando la possibilità di reazione ai messaggi altrui.

Purtroppo però solo gli utenti premium potranno usarne tre per un messaggio, rendendo a tutti gli effetti ancora più profonda la funzione. Sempre gli utenti premium inoltre potranno mettere le Emoji negli Status, accanto ai propri nomi, indicando il proprio mood.

Ricordiamo che Telegram 9.0 porterà nuove animazioni più fluide e l’icona dell’app su Android 13 si adatterà allo stile scelto sul proprio telefono. Annunciati infine dei vanity shortlink con il proprio username, che gli utenti potranno usare per farsi contattare sulla piattaforma. Telegram 9.0 è disponibile su Google Play Store già da subito, e potete scaricarlo o aggiornarlo.