Patagonia: marchio ceduto a una no-profit

Yvon Chouinard, ideatore del marchio Patagonia, ha ceduto marchio e azienda a un’associazione senza scopo di lucro per proteggere i terreni non sviluppati in tutto il mondo e combattere il cambiamento climatico.

Più precisamente questa è stata trasferita a un fondo creato ad hoc per un valore di 3 miliardi di dollari e a un’organizzazione no-profit. 100 milioni di dollari l’anno, la somma dei profitti del marchio, saranno destinati alla battaglia per tutelare l’ambiente.

Patagonia è una società privata, fondata da Chouinard nel 1973 con sede in California, che vende ogni anno indumenti per oltre 1 miliardo di dollari. Per decenni l’1% dei profitti è stato ceduto ad associazioni ambientaliste, diventando però più attiva politicamente negli ultimi anni.

Ma la famiglia non è più proprietaria del marchio in quanto il 2% delle azioni complessive è entrato in una nuova società chiamata Patagonia Purpose Trust, mentre l’altro 98% è stato alla Holdfast Collective, un’organizzazione no-profit di nuova costituzione e che, ora, riceverà tutti i profitti dell’azienda per usarli nel combattere il cambiamento climatico.

Intanto sono stati già donati 50 milioni di dollari al trust collettivo, ma si prevede che Patagonia possa contribuire con altri 100 milioni di dollari quest’anno.