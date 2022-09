Offerte Amazon: Dying Light 2 Stay Human in super sconto per PS5

Le offerte di Amazon permettono di acquistare il videogioco Dying Light 2: Stay Human a un prezzo a dir poco superlativo, considerando che si tratta quasi del minimo storico raggiunto sulla nota piattaforma di E-Commerce, almeno per quel che concerne la versione PlayStation 5 del titolo.

Al fine di accedere allo sconto in questione, finché questo risulta ancora disponibile, non vi resta che recarvi in testa all’articolo, dove troverete il link utile per accedere alla pagina ufficiale del prodotto, la quale ovviamente include a un prezzo leggermente maggiore anche le ulteriori versioni del titolo in questione.

Dying Light 2: Stay Human è attualmente acquistabile su Amazon a un prezzo che ammonta a soli 30,64€, cifra da non sottovalutare nel caso in cui non si abbia ancora avuto modo di mettere mano sul gioco in questione.

Il nuovo titolo realizzato da parte di Techland mette i giocatori in un open world ancora più grande e pieno di insidie dietro ogni angolo, presentando una storia piena di scelta e variabile in base alle decisioni degli utenti, con un protagonista alquanto sfaccettato e pronto a prendere varie direzioni per perseguire il suo obiettivo.

