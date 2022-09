Karate Kid: annunciato un nuovo film in uscita nel 2024

Sony Pictures ha provveduto nelle ultime ore a riassestare il proprio calendario per programmare e riprogrammare tutta una serie di uscite in sala, facendo anche un grande annuncio: nel 2024 verrà distribuito un nuovo titolo di Karate Kid.

Il nuovo film di Karate Kid arriverà nelle sale cinematografiche il 7 giugno 2024. Questa data arriva dopo un riassestamento di altri titoli, come il film su Kraven the Hunter e quello su Madame Web. Il progetto è stato descritto come un ritorno al franchise originale di Karate Kid. Non sono stati forniti dettagli sulla trama e sul cast del lungometraggio.

Nel 2010 è stato realizzato un reboot di Karate Kid che ha ricevuto un mix di recensioni, ed ha guadagnato oltre 400 milioni di dollari. Ma, soprattutto, negli ultimi anni il franchise di Karate Kid ha ricevuto nuova linfa grazie ad una serie TV che è stata realizzata prima su YouTube, per poi essere spostata su Netflix, dove è arrivata, ad oggi, fino alla quinta stagione, con cinquanta episodi realizzati in totale.

Il franchise di Karate Kid è iniziato nel 1984, producendo successivamente altri tre film della saga, l’ultimo dei quali è stato distribuito nel 1994.

