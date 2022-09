Colibrì: le femmine imitano i maschi per avere il cibo

Il giacobino collobianco è un tipico colibrì dell’America. Le femmine simulano le piume dei maschi più aggressivi per non essere molestate e avere più cibo.

Le femmine del colibrì giacobino collobianco hanno trovato un modo per evitare le molestie. Ci sono riuscite imitando il piumaggio dei maschi. Da ciò hanno anche un altro vantaggio, quello di avere maggiore accesso al cibo. Si tratta di un sintomo di adattamento di questa specie.

I maschi hanno un piumaggio ornamentale che serve per rendersi affascinanti agli occhi delle femmine. I ricercatori già sapevano del fatto che le femmine si travestissero da maschi per poter evitare di essere molestate. Gli studi degli esperti però continuano con interesse e proseguiranno anche in futuro, in relazione a tale tematica. I giacobini collobianco sono colibrì appariscenti che vivono in Messico, Bolivia, Brasile e Perù. I loro nidi sono veramente creazioni architettoniche di tutto rispetto. Questa specie si ciba del nettare di fiori di alberi ad alto fusto. Per il cibo si possono anche creare scontri aggressivi fra loro.

Le femmine inizialmente hanno un piumaggio maschile che poi da adulte perdono. Il 20% delle femmine però mantengono tale livrea anche in età matura. La funzione è evitare molestie dai maschi durante l’alimentazione. Inoltre, lo fanno per mimetizzarsi con l’altro sesso, anche per far capire che non sono disponibili all’accoppiamento.

Un’ulteriore novità però è stata scoperta. Le femmine mantengono il piumaggio simile al maschio per avere un accesso più facile al cibo, visto che imitano la livrea dei maschi più aggressivi. Tale fenomeno si chiama “mimetismo della dominanza sociale” osservabile in specie diverse. Così comprendiamo come gli esperti non finiranno mai di stupirsi e di scoprire altre novità sui fenomeni della natura.