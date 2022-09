Chirurgia 3D: una bimba di 11 mesi riacquista l’udito

Grazie a un’esoscopia 3D si è inserito un impianto cocleare bilaterale a una bimba di 11 mesi. Il primo intervento in Italia per curare la sordità con la tecnologia.

17—Set—2022 / 10:00 AM

La bimba era nata sorda, fino ad oggi non aveva mai sentito il minimo rumore. D’ora in avanti però potrà farlo e il merito va ai chirurghi dell’Audiovestibologia di ASST dei Sette Laghi di Varese. Tutto grazie a un intervento record che l’ha dotata di un impianto cocleare bilaterale tramite un’esoscopia 3D.

Mai stata usata prima questa nuova tecnica che prevede due monitor 3D-4K. Essa permette a tutti di vedere le fasi dell’operazione fino al posizionamento dell’impianto. Si tratta di una protesi elettronica che simula la funzione della coclea, l’organo uditivo. Ecco che questo impianto cocleare trasmette i segnali al cervello che poi rielabora tramutandoli e attivando l’udito vero.

Questa tecnica si è rivelata la vera soluzione per la sordità. Tali dispositivi infatti vengono già usati dai 10 mesi di vita in poi nei bambini con sordità profonda bilaterale. Per poter ridare l’udito alla bimba i medici hanno dovuto usare un’esoscopia.

Una tecnica che consente di vedere le strutture dell’orecchio con alta definizione, apprezzando anche i minimi dettagli e agevolando il chirurgo che può operare in una posizione più naturale.

dottoressa Eliana Cristofari, responsabile dell’Audiovestibologia di ASST dei Sette Laghi e autrice dell’intervento

L’intervento è andato a buon fine risultando un successo. Dopo un paio di giorni dall’operazione la bimba di 11 mesi potrà sentire finalmente la vita.