Nella nostra recensione di Ti Mangio il Cuore vogliamo puntualizzare che il film si tratta di un’inchiesta sull’abisso non ancora esplorato della Società foggiana, la quarta mafia italiana. Nessuno parla, nessuno vede, nessuno ricorda. Perché chi parla è un morto che cammina.

In primo luogo approfondisce una storia di vendetta ciclica che si verifica a causa dell’orgoglio e della gloria di queste famiglie italiane. Una saga alimentata dal sangue si svolge tra loro in un periodo che ne cattura giustamente il titolo.

I cuori ardenti di questi personaggi sono assetati di far soffrire gli altri per motivi radicati nella loro identità. Che siano personali o familiari, fanno di tutto per arrivare al loro scopo.

La faida tra il clan Malatesta e il clan Camporeale risale all’infanzia del patriarca Malatesta nel promontorio del Gargano. Dopo aver assistito alla morte di una persona cara, placa la sua sete di vendetta uccidendo un’intera generazione di Camporeale. Tuttavia, ciò non pone fine a questa furia. Diventa solo un altro passo in un infinito percorso di vendetta che non mostra alcun segno di fermarsi a causa del loro odio appassionato verso gli altri.

La perdita dei membri della famiglia diventa una norma per queste persone che vedono gli altri come nient’altro che come bersagli. Quando si tratta di questioni di orgoglio, anche la brama di potere sostituisce quasi ogni altro sentimento.

In un clima così caotico, Marilena (Elodie), la bella moglie del boss Camporeale, si innamora di Andrea (Francesco Patanè), erede del clan Malatesta. Nonostante i tentativi del patriarca malatestiano di resistere all’andare oltre, il loro amore proibito diventa più vitale a causa del loro desiderio reciproco. Coltivano una passione fatale.

Per lei, Andrea appare come un modo per uscire dal suo matrimonio tossico con suo marito, che le impedisce di vivere la vita che spera di avere per sé e per i suoi figli. Forse, il comportamento timido di Andrea senza una sete di vendetta come gli altri sembra più attraente e più sicuro date le circostanze. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Orgoglio e vendetta

Il loro arco romantico diventa parte integrante nel plasmare ulteriormente la narrativa feudale.

Mentre tracciano il percorso delle loro vite, il montaggio di Vincenzo Soprano crea un impatto enorme. Il modo in cui bilancia i silenzi con i raccapriccianti omicidi pieni di rabbia è geniale.

L’intelligente mix di elementi della sceneggiatura rende un film costantemente coinvolgente e infinitamente avvincente. Cattura la tua totale attenzione con una catena di sequenze altrettanto brutali nei loro confronti silenziosi quanto nelle esibizioni trasparenti di atti orribili.

Anche i momenti di attesa destinati a concludersi con una nota tragica sono presentati con la necessaria suspense.

Oltre al montaggio e al suono, il lavoro mozzafiato del direttore della fotografia del film Michele D’Attanasio è un altro elemento vitale del film.

Unisce le sue abilità per inquadrature meravigliose, suggestive e significative. Il loro lavoro rende il film un’esperienza cinematografica che vale la pena vivere su un grande schermo cinematografico. E le interpretazioni non solo dei due protagonisti ma dell’intero cast diventano una ciliegina sulla torta.

I temi del rispetto, dell’orgoglio e della vendetta vengono esplorati con un chiaro interesse a rendere la narrazione cinematograficamente avvincente. Una posizione di rispetto è ciò che tutti i personaggi cercano, e tutto ciò che ognuno di loro desidera per se stesso è condurre una vita con dignità, non essere percepito come un codardo. Molte tragedie colpiscono le loro vite per lo stesso bisogno insistente.

Il viaggio di Marilena appare sempre più guidato dal suo intento di evadere da una vita così piena di instabilità e follia. Cerca una vita di pace e rispetto nel modo in cui merita di condurre. Il suo coinvolgimento in entrambe le famiglie diventa un catalizzatore negli ulteriori avvenimenti mentre tutto ciò che desidera è un pezzo di sanità mentale.

Oltre al suo, l’arco del personaggio di Andrea è il più articolato per trasmettere la sua trasformazione da mite amante a persona coinvolta in battaglie che è meglio non combattere.

Liberi di scegliere?

Mentre puoi vivere Déjà vu con molti dei suoi elementi di racconto di vendetta, oserei dire che il film non vi tiene agganciati allo schermo. Sebbene non raggiunga vette con la sua esplorazione morale, impressiona la sua superlativa reiterazione di tristi incidenti della vita reale. I produttori potrebbero avere le loro interpretazioni per l’uso del bianco e nero. Tuttavia, come spettatore, ha portato in primo piano la natura polarizzante della loro psiche rendendola allo stesso tempo una storia senza tempo.

Da tempo in Italia non esistono più soltanto la mafia siciliana, la camorra e la ‘ndrangheta. C’è una quarta mafia, che oggi è la meno raccontata e conosciuta. Eppure, dopo la ‘ndrangheta è la più potente. E anche la più feroce. Nelle terre che si estendono dal promontorio del Gargano a Cerignola, fino a Foggia e San Severo, la Società foggiana ha il proprio centro operativo, ma i suoi tentacoli sono ormai estesi in un enorme giro di affari internazionale. La sua violenza è arcaica e bestiale.

I suoi membri firmano gli omicidi sparando al volto della vittima, perché deturpare le sue sembianze significa cancellarne la memoria. Della vittima, poi, leccano il sangue. Fanno sparire i cadaveri dandoli in pasto ai porci – per forza predatoria e per omertà. Si nasce, si cresce e si muore nel culto della vendetta. Sangue chiama sangue.

Dagli anni Settanta ad oggi gli omicidi irrisolti sono 280. Trentacinque solo nel biennio 2015-2017. Negli ultimi dieci anni, dunque, il pedaggio di sangue è stato di due morti ammazzati al mese. La Società foggiana è oscenamente ricca. Ha il monopolio dell’industria agroalimentare. I silos di grano più grandi d’Europa sono qui. Da molti anni gestisce per la camorra e la ‘ndrangheta i traffici di droga, cocaina ed erba, e ora anche di rifiuti. E la politica è subalterna.

Un’inchiesta inedita che intreccia le dichiarazioni di investigatori, magistrati e semplici testimoni di questo inferno, per smascherare una catastrofe civile che è stata ignorata troppo a lungo.

C’è poco tempo per i preliminari in Ti mangio il Cuore (come nella recensione), che inizia con un colpo di fucile e da lì non diventa mai più sottile. La raffica di proiettili fa fuori l’intera famiglia Malatesta nell’agro promento del Gargano, terreno agricolo che è stato diviso tra tre famiglie tra cui i Mantonari e i Camporeales, responsabili dello spargimento di sangue, anche se il direttore Pippo Mezzapesa lascia vago il motivo per cui hanno sequestrato il momento di ucciderli tutti.

Tuttavia, non sapevano che il membro più giovane della famiglia, un ragazzo in età prepuberale di nome Michele, era impegnato ad accudire i maiali, e poiché

il film arriva al 2004, mantenendo l’aspetto monocromatico del flashback suggerendo che poco è cambiato nella regione,

Michele ha diventare un capo a sé stante, indisturbato nella fattoria ora che vuole accendere la radio e ballare con sua moglie.

La pace è di breve durata, tuttavia, nel dramma mafioso in cui nessun proiettile viene lasciato a lungo nella camera. Michele (interpretato in età adulta da Tommaso Ragno) potrebbe avere la regione in gran parte sotto il suo controllo in questi giorni, ma ha poco controllo su suo figlio Andrea (Francesco Patanè), che esegue letteralmente le sue offerte in una casa d’aste solo pochi istanti nel film, ma successivamente si intrufola per sedurre Marilena (Elodie, al debutto come attrice), l’affascinante bruna che cattura l’attenzione di tutti quando mette da parte 100.000 euro per il dipinto della Madonna che Michele vuole.

Presto faranno sesso epico nelle miniere di sale locali, un mix surreale di maestoso e volgare che è destinato a conquistare qualcuno o meno, e di indugiare su Marilena mentre si dimena di nuovo nei suoi jeans, dovrebbe ‘ Non sorprende che sia posizionata come la caramella del diavolo, un’amante del boss dei Camporeales Santo da cui Andrea farebbe bene a stare alla larga.

Nessuno nella comunità contadina si preoccupa troppo del denaro, ma dei conti saldati e di un senso di proprietà tanto sulle persone quanto sulla proprietà e Andrea, interpretato come un debole da Patanè fino a quando non dimostra di amare il sapore del sangue, viene attirato una battaglia tra sua madre (Lidia Vitale) che insiste affinché uccida tutti i membri della loro famiglia rivale, e Marilena, che rimane impegnata con lui, ma lo implora di risparmiarne almeno alcuni. Simile a se a Fredo fosse stato assegnato l’arco narrativo di Michael Corelone in Il Padrino da innocente a criminale incallito, l’idea che Andrea alla fine stia facendo tutto questo per presiedere a un regno fatto di pagliai e letame di cavallo distingue il film dagli altri nel genere .