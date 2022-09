Suikoden I&II HD Remaster annunciato da Konami al TGS 2022

In occasione del Tokyo Game Show 2022, Konami ha annunciato ufficialmente Suikoden I&II HD Remaster, le edizioni rimasterizzate dei primi due capitoli della serie.

In occasione del Tokyo Game Show 2022, Konami ha annunciato ufficialmente Suikoden I&II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars, la versione rimasterizzata dei primi due storici capitoli della serie. La raccolta uscirà nel 2023 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Konami aveva già confermato che sarebbe tornata al Tokyo Game Show con l’annuncio di un grande ritorno. In molti speravano che si trattasse del ritorno di Silent Hill, ma nonostante i recenti rumor anche questa volta il nuovo capitolo della celebre serie horror non si è palesato.

Suikoden I & II HD Remaster ripropone i due capitoli con una veste grafica migliorata, sfondi ridisegnati in alta definizione, nuovi effetti sonori ambientali, animazioni aggiornate, autosalvataggio e possibilità di avanzare velocemente durante gli scontri.

Leggiamo la descrizione ufficiale della raccolta:

Il destino di un eroe è scritto nelle Stelle

I leggendari videogiochi di ruolo Konami Suikoden I e Suikoden II sono stati rimasterizzati in HD!

La storia di Suikoden I

Un eroe celebrato si trasforma in un violento tiranno, e un impero va incontro al declino.

L’Esercito di Liberazione decide di ribellarsi a un dominio opprimente.

Una per una, le 108 Stelle del Destino si uniscono per cambiare il corso della storia.

La storia di Suikoden II

Il nostro eroe e il suo amico Jowy sono membri della Brigata Giovanile Unicorno, che si è vista coinvolta in una lunga disputa di confine tra il regno di Highland e le città-stato di Jowstown.

Pochi mesi prima era stato siglato un trattato di pace tra le due forze, entrambe interessate a porre fine ai combattimenti.

Tuttavia, sotto questa tregua covano le braci di una nuova guerra…