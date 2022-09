Street Fighter 6: roster di lancio svelato ufficialmente

In occasione del Tokyo Game Show 2022, Capcom ha svelato il roster di lancio completo di Street Fighter 6. La lista è stata anche confermata con un tweet, che potete vedere qui sotto e che include un breve teaser dedicato ai lottatori e alle lottatrici che saranno disponibili sin dal lancio all’interno del picchiaduro.

Behold, the opening movie for World Tour, featuring art of the 18 characters on the launch roster for #StreetFighter6.

🌎 Luke, Jamie, Manon, Kimberly, Marisa, Lily, JP, Juri, Dee Jay, Cammy, Ryu, E. Honda, Blanka, Guile, Ken, Chun-Li, Zangief, and Dhalsim. 🌏 pic.twitter.com/4tcHP3mHIc

— Street Fighter (@StreetFighter) September 16, 2022