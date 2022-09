Mufasa: The Lion King uscirà a luglio 2024

Disney ha stabilito la data d'uscita al cinema di Mufasa: The Lion King, che arriverà in sala a luglio 2024.

16—Set—2022 / 8:35 AM

Dopo che è stato presentato durante il D23 Expo, la Disney ha comunicato la data di di distribuzione nelle sale cinematografiche di Mufasa: The Lion King, il film prequel de Il Re Leone, che racconterà proprio le origini di Mufasa. La data d’uscita del lungometraggio sarà quella del 5 luglio 2024.

In precedenza era stato solo reso noto che Mufasa: The Lion King sarebbe uscito nel 2024, senza una data precisa indicata.

A raccontare la storia di Mufasa ci saranno Timon, Pumbaa e Rafiki, che narreranno l’ascesa del re leone, nato senza alcuna regalità. Durante il D23 Expo è stato mostrato anche un teaser, in cui sono state fatte vedere proprio le origini di Mufasa, ed alla fine del filmato si sono visti Timon e Pumba dire “Come non siamo in questo film? Certo che ci siamo!”

La regia del progetto è stata affidata a Barry Jenkins, con la sceneggiatura che è stata scritta da Jeff Nathanson. Aaron Pierre sarà la voce di Mufasa, mentre Kelvin Harrison Jr. farà Scar.

Ricordiamo che il film live-action su Il Re Leone è uscito nelle sale cinematografiche nel 2019, mentre il lungometraggio animato originale è uscito nel 1994.