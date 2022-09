Like a Dragon: Ishin!, nuovo video di gameplay dal TGS 2022

Like a Dragon: Ishin!, il remake di Yakuza:Ishin annunciato pochi giorni fa da SEGA, torna a mostrarsi con un video di gameplay della durata di circa dieci minuti, catturato da IGN durante il TGS 2022. Il filmato, che trovate qui sotto, mostra diverse sequenze esplorative e alcuni combattimenti che ci permettono di dare uno sguardo più approfondito alle caratteristiche di questo promettente rifacimento.

Like a Dragon: Ishin! è ambientato nel Giappone del 1800 e ci metterà nei panni di Sakamoto Ryoma, un samurai che viene salvato all’ultimo momento da una condanna a morte. Il gioco proporrà quattro diversi stili di combattimento in base alle armi utilizzate.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Nella Kyoto del 1860 regna l’iniquità e, nel tentativo di ottenere giustizia, un samurai cambierà il corso della storia. Impugna la spada di Sakamoto Ryoma ed esplora Kyoto alla ricerca dell’assassino di tuo padre, per scagionarti dall’omicidio di cui sei stato incolpato ingiustamente e ripristinare il tuo onore. Allo stesso tempo, porrai fine all’era dei samurai e cambierai per sempre il futuro del Giappone. Sguaina la spada, carica il revolver e partecipa alla rivoluzione in quest’avventura storica che solo i creatori di Yakuza: Like a Dragon avrebbero potuto produrre.

Like a Dragon: Ishin! sarà disponibile a partire dal 21 febbraio 2023 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.