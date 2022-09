Johnny Depp: il processo con Amber Heard è diventato un film in uscita a settembre

Il caso di diffamazione che ha coinvolto Johnny Depp e Amber Heard è già diventato un film. Il titolo del lungometraggio è Hot Take: The Depp/Heard Trial, e farà il suo debutto sul servizio streaming Tubi il 30 settembre.

Il cast di Hot Take: The Depp/Heard Trial avrà come protagonisti Mark Hapka (“Parallels,” “Days of Our Lives”) che vestirà i panni di Depp, mentre Megan Davis (“Alone in the Dark”) sarà Amber Heard. L’esordio del progetto è stato stabilito per il 30 settembre sul servizio streaming Tubi, della Fox. Melissa Marty (“Station 19”) si unirà a Hapka ed alla Davis, e farà l’avvocato Camille Vasquez, mentre Mary Carrig (“Law & Order True Crime”)interpreterà l’avvocato della Heard, Elaine Bredehoft.

“Hot Take” è una produzione di Fox Entertainment, che ha lavorato con MarVista Entertainment. Il film è scritto da Guy Nicolucci (“The Daily Show”) ed è diretto da Sara Lohman (“Secrets in the Woods”). Tubi e MarVista hanno detto:

Con il film vogliamo catturare lo spirito di questa storia che è diventata uno zeitgeist culturale.

I produttori del progetto sono Brittany Clemons, Angie Day, Marianne C. Wunch, Hannah Pillemer e Fernando Szew. Autumn Federici e Kristifor Cvijetic faranno da produttori per la Ninth House.