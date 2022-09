iPhone 14, debutto all’insegna della delusione per molti appassionati: annunciati ritardi all’ultimo

Un Day 1 all'insegna della delusione per moltissimi clienti, che avrebbero dovuto ricevere il loro iPhone 14 Pro in data odierna. Ecco cosa sta succedendo.

Day 1 da dimenticare per molti appassionati statunitensi della Apple. Oggi è il gran giorno, i nuovi iPhone 14 e Apple Watch Series 8 sono finalmente disponibili negli Apple Store. O, per meglio dire, lo sono per i fortunati che sono riusciti a prenotare prima di tutti gli altri i nuovi telefoni. Chi non si è presto per tempo dovrà aspettare più a lungo — salvo improbabili, ma possibili, proverbiali botte di… fortuna.

Un Day 1, come dicevamo, all’insegna della delusione per moltissimi clienti, che avrebbero dovuto ricevere il loro telefono in data odierna. ‘Avrebbero’, appunto. Negli USA si stanno moltiplicando le segnalazioni di chi ha ricevuto, all’ultimo minuto, un avviso di posticipo della consegna.

In alcuni casi l’email annunciava un ritardo di qualche giorno. La consegna in questi casi slitta solamente alla settimana prossima. Ma c’è chi è stato più sfortunato ed ha ricevuto una email che parlava di ritardi di diverse settimane: da oggi, 16 settembre, in molti casi si è passati a fine settembre inizio ottobre.

Come avrete intuito, questi ritardi riguardano esclusivamente i due modelli di telefono più richiesti, ossia i nuovi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Storia diversa per gli iPhone 14 e 14 Plus: il primo non è particolarmente richiesto, tant’è che potreste riuscire ad acquistarlo in negozio già oggi, senza aver prenotato, il secondo invece uscirà ad inizio ad ottobre.