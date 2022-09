Inside Out 2: il film sequel uscirà nell’estate 2024

Dopo aver comunicato la data di distribuzione di Mufasa: The Lion King, la Disney ha anche annunciato la data d’uscita di Inside Out 2, con il lungometraggio animato sequel che farà il suo esordio nell’estate 2024, precisamente il 14 giugno.

Quella di giugno 2024 è una data che precede di poco l’uscita di Mufasa: The Lion King, perciò la Casa di Topolino ha deciso di distribuire in maniera ravvicinata sia il prequel del Re Leone che Inside Out 2.

Secondo quanto rivelato, nel sequel di Inside Out verrà seguito ancora il percorso di Riley, che stavolta si troverà a vivere la fase dell’adolescenza. Nel sequel di Inside Out ci sarà ancora una volta Amy Poehler che ritornerà a dare la voce originale a Gioia, mentre Meg LeFauve co-sceneggerà il progetto assieme a Pete Docter e Josh Cooley. Mark Nielsen si occuperà della produzione.

Nel film Inside Out, uscito nel 2015, vengono seguite le vicende della giovanissima Riley, una ragazzina di undici anni che si trasferisce con la famiglia dal Minnesota a San Francisco. Ma la nuova vita non piace alla giovane, e per questo motivo le emozioni dentro di lei vivranno una serie di avventure e situazioni che saranno necessarie per ripristinare un equilibro emotivo nella protagonista.