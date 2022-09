Foliage: spettacolo della natura in California

Il protagonista è il foliage, il meraviglioso spettacolo di Madre Natura. Il suo fenomeno cambia a seconda del tempo. Per esempio, in Sierra orientale (California) inizia a metà settembre con colori che arrivano a durare fino alle prime due settimane di ottobre. L’autunno è il periodo ideale per visitare e godere del foliage a Mammoth Lakes. Ecco i cinque motivi per farlo.

il foliage in questo luogo è veramente spettacolare. Le foglie dorate degli Aspen si fermano sul granito e sulla neve riflettendo il loro colore nei laghi alpini. Le sfumature dell’autunno restano sulle cime più elevate da fine settembre fino a inizio novembre alle quote più basse

il clima a Mammoth Lakes è costante e piacevole. Le mattine hanno una temperatura frizzantina, il pomeriggio è caldo e le serate sono fresche. Le temperature diurne medie di settembre e ottobre vanno tra i 15 e i 21 gradi. Quelle notturne intorno allo zero. Settembre e i primi di ottobre sono i periodi più secchi, invece la prima neve si ha ad alta quota a metà ottobre

il posto offre una fiorente valorizzazione culturale e artistica . Si spazia tra visite turistiche, escursioni, ciclismo, pesca, equitazione e arrampicata

gli hotel di Mammoth Lakes sono aperti tutto l'anno, la maggior parte di campeggi e baite sono disponibili fino alla fine di settembre e a volte anche a ottobre

l'autunno è il mese ideale per vivere la bellezza di Mammoth Lakes. Ci sono meno concorrenza e meno confusione, così si possono esplorare in tranquillità i sentieri preferiti, le varie attrazioni e i migliori punti strategici di pesca

Un luogo senz’altro da visitare a nord di Mammoth Lakes è June Lake LoopIl June Lake Loop. Ha un panorama autunnale mozzafiato. Ideale per rilassarsi vicino a un lago o per uscire in barca, in kayak o in paddle boarding. Altra tappa da fare in assoluto è il Passo del Tioga verso il Parco Nazionale dello Yosemite. I colori autunnali da Ellery Lake o Saddlebag Lake sono da non perdere! Questa zona ha anche i boschetti di pioppi più alti nei paraggi di Mammoth Lakes.

Facendo un passo indietro si trova il Lundy Canyon. Poi passando per i boschetti di pioppi di Lundy Lake, la strada finisce con un sentiero ideale per le escursioni. Da qui si sale verso le cascate di Lundy con altri fitti boschetti autunnali. Ebbene, la Sierra orientale californiana è un vero gioiello da scoprire nel periodo autunnale, dove il foliage diventa il re incontrastato della natura!