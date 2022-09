Fate: The Winx Saga 2, da oggi su Netflix, il recap ufficiale della prima stagione

Fate: The Winx Saga 2 arriva oggi su Netflix, con diverse novità rispetto alla prima stagione: per rinfrescarvi la memoria il cast, capitanato da Abigail Cowen, riassume gli eventi della prima serie nel riassunto ufficiale.

Fate: The Winx Saga racconta il viaggio di formazione di sei fate che frequentano Alfea, un collegio magico dell’Oltre Mondo dove apprendono a gestire i loro poteri, districandosi tra amori, rivalità e i mostri che le minacciano. Ideata da Brian Young (The Vampire Diaries), la serie è una rivisitazione live-action del cartone animato italiano Winx Club firmato da Iginio Straffi.

Sinossi della stagione 2:

La scuola è ricominciata sotto l’occhio severo della ex preside di Alfea, Rosalind. I Bruciati non ci sono più, la Dowling è “scomparsa” e Silva è stato imprigionato per tradimento: rispetto all’anno precedente Alfea ha più magia, più amori e più volti nuovi. Quando però le fate cominciano a sparire nel cuore della notte, Bloom e le sue compagne scoprono una pericolosa minaccia in agguato nelle tenebre… dovranno fermarla a tutti i costi prima che sconvolga l’Oltre Mondo.

