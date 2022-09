Quando si tratta di anime originali Netflix ha avuto la sua giusta dose di alti e bassi nel corso degli anni, a volte hanno debuttato serie audaci ed esilaranti, altre volte delusioni cocenti. Tuttavia, iniziamo la recensione di Cyberpunk: Edgerunners di Studio Trigger e CD Projekt Red dicendo che questa serie punta l’ago della bilancia in modo significativo sui capolavori anime, quando le persone giuste sono dietro un progetto, Netflix diventa una forza da non sottovalutare nella sfera degli anime.

Annunciato per la prima volta anche prima dell’uscita di Cyberpunk 2077, a giugno 2020, Cyberpunk: Edgerunners è una serie animata in 10 parti di CD Projekt Red, Netflix e Studio Trigger, il collettivo di anime dietro serie come Gurren Lagann e Kill la Kill.

La serie segue un ragazzino che vive per strada di nome David Martinez che, dopo un’esperienza di pre-morte a seguito di un mordi e fuggi, si unisce a un gruppo di eccentrici edgerunner che cercano di sbarcare il lunario completando una serie di pericolose cyber rapine

Mentre i nomi dei suoi artisti principali e dello studio di produzione Trigger si annunciano ad alta voce in vistosi titoli di testa con una canzone Franz Ferdinand, sai più o meno cosa aspettarti da Cyberpunk: Edgerunners, lo spinoff anime del tormentato videogioco Cyberpunk 2077. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Cyberpunk all’ennesima potenza

Continuiamo la recensione di Cyberpunk: Edgerunners, dicendo che sia il videogioco che questo cartone animato, creato da Rafal Jaki, sono basati sul gioco di ruolo del 1988 Cyberpunk 2020, la cui atmosfera controculturale è stata plasmata dal suo creatore, il designer schietto Mike Pondsmith. Ma, oltre alla ripetizione su tutti i nomi di quei giochi, c’è anche una divertente ridondanza nel titolo della serie animata stessa che sembra un incapsulamento dell’etica del franchise:

Nel mondo della serie, edgerunner è un’altra parola per cyberpunk, quindi in un certo senso si chiama Cyberpunk: Cyberpunks. Quel indulgente raddoppio è indicativo di cosa sia tutto questo: è Cyberpunk, ma di più. Meglio ancora: con la notevole eccezione di tutto il gergo, la conoscenza del 2077 non è un prezzo d’ingresso per Edgerunners, che si distingue da solo anche se racchiude personaggi e concetti del gioco.

Ambientato in un anno anonimo prima del videogioco, il suo protagonista David Martinez e sua madre Gloria, oberata di lavoro, sono in fondo alla scala della città, con ogni aspetto della loro vita gravato da compensi esorbitanti. Alla fine David non ha altra scelta che entrare in contatto con una banda di mercenari – cyberpunk – dopo aver incontrato una misteriosa ma comprensiva netrunner (un hacker, in pratica) chiamata Lucy.

Inizia a svolgere lavori nella speranza di creare qualcosa di se stesso e per qualcos’altro che fatica a definire. Il reciproco bisogno di ognuno di fare qualcosa di sé blocca la popolazione in cicli ripetitivi.

Ma almeno in questo mondo, le persone di solito sono più oneste su come uccidono, immediate e sanguinose piuttosto che sulla lenta morte del capitalismo, che David sperimenta personalmente.

Edgerunners va forte anche nel mostrare la volgarità della versione finale del capitalismo di Night City, abbattendo i vari sistemi di sfruttamento che gestiscono le loro vite, dai pacchetti sanitari alle lavatrici domestiche che richiedono credito.

Anche all’interno della casa, questa mercificazione si intromette e c’è anche qualcosa di divertente in un Netflix Original distopico in cui tutto nella vita è diventato un servizio in abbonamento.

Paradiso + Inferno techno

Mentre i suoi trailer vi farebbero credere che l’azione cruda di Edgerunner e le scene di cyber-sesso gratuite di NSFW siano il collante che tiene insieme questo spettacolo, in realtà servono solo come un set molto elegante per la serie.

La vera portata principale è la storia emotivamente risonante di come David si trasforma da un povero ragazzo di strada a un uomo fatto e finito.

Mentre Cyberpunk 2077 segue la storia di un nomade o un ragazzo di strada (a seconda delle preferenze) che sta per diventare un giocatore potente a Night City, Edgerunners segue invece un adolescente che frequenta una prestigiosa scuola superiore.

Sulla carta, il tema di un anime che segue le gesta di un adolescente è diventato così usuale che è sul punto di diventare uno standard non ispirato, ma Edgerunners utilizza questa premessa come un’opportunità tanto necessaria per dare alla politica transumana di 2077 nuove dimensioni,

mostrando come il suo mondo capitalistico cyberpunk all’ultimo stadio si sbriciola sopra un ragazzo impoverito che sta solo cercando di cavarsela.

Slave to the Wage

Nei primi tre episodi, vediamo come la disuguaglianza di reddito che affligge il paradiso techno superficialmente brillante di Cyberpunk influisca sulla vita dei giovani. Sebbene la scuola privata David frequenta i tentativi di offuscare la povertà attraverso cose come far indossare uniformi ai bambini, a differenza dei suoi compagni di classe yuppie, David deve vendere merci del mercato nero per permettersi gli impianti “fossil-tech” di cui ha bisogno per cavarsela a scuola.

Sebbene David abbia un atteggiamento da ragazzo cool di Studio Trigger, a-la Kamina di Gurren Lagann, la facciata funge più da scudo per proteggerlo dall’assalto delle discriminazioni che affronta quotidianamente.

Se hai avuto la sfortuna di frequentare il liceo durante il culmine della pandemia, la difficile situazione di David sembrerà dolorosamente riconoscibile. Fondamentalmente, sostituisci l’avere Internet di merda durante una riunione Zoom di classe e perlustrare il Web per scaricare PDF scandalosamente costosi di libri di testo con istruzioni di braindance deraglianti perché i tuoi chip implantari difettosi hanno infastidito la lezione di tutti.

Dopo che David e sua madre single, Gloria, sono rimasti coinvolti nel fuoco incrociato di un drive-by, provocando la morte prematura di sua madre, David ha il non invidiabile compito di pagare le sue spese mediche e racimolare abbastanza grana per l’affitto. Tutto questo arriva al culmine quando David ha un incontro casuale con Lucy, una ragazza sardonica con i capelli assurdi, che lo presenta a una banda di edgerunner.

Dopo aver scoperto che sua madre ha lavorato con gli edgerunners per pagargli la retta del liceo, David sceglie di “cromatizzarsi” installando uno speedware Sandevistan pericolosamente potente e si unisce alla banda.

All’interno del gruppo di edgerunner, David si ritrova al centro di una famiglia stracciona, che evoca le vibrazioni di gruppi come la squadra a bordo della Normandy in Mass Effect 2 e l’equipaggio della Serenity in Firefly. Anche se David diventa un hotshot edgerunner, la serie fa un buon lavoro nel non nascondere il suo trauma passato sotto il tappeto.

Fantascienza e machismo

Ci avviciniamo alla conclusione della recensione di Cyberpunk: Edgerunners, ribadendo che fantascienza e machismo non sono una nuova combinazione per il regista Hiroyuki Imaishi, che ha diretto Gurren Lagann e, più recentemente, il lungometraggio Promare.

Ma il modo in cui il regista e il suo equipaggio giocano con l’ascesa e la caduta di un leader criminale in Edgerunners è comunque distinto.

E sebbene il disimballaggio della serie di questa traiettoria sia un po’ abbreviato dal numero di episodi, la sua narrazione visiva riesce a recuperare il tempo perso. C’è (a volte morboso) divertimento con i vari colpi di scena nella storia dalla sceneggiatura propulsiva di Bartosz Sztybor e Masahiko Otsuka, mentre la serie va tra lo sfruttamento violento degli anime degli anni ’80 – pensate al lavoro di Yoshiaki Kawajiri – e più serio sentimento, una combinazione simile a quella dell’enfatico atteggiamento maschilista e del genuino amore fraterno di Gurren Lagann e Promare.

Il romanticismo appare come quell’elemento di equilibrio in Edgerunners, una potenziale fuga per David basata su qualcosa di reale, persino idealistico.

La violenza e la mercificazione dell’ambientazione, il caos e la bruttezza casuale così come la natura del gioco stesso suggerirebbero un punto di vista cinico. Ma nonostante tutta la loro assurdità, i lavori di Imaishi sono sempre stati spietatamente sinceri: quando un punk dagli occhi brillanti proclama che farà volare il suo interesse amoroso sulla luna, in quel momento lui e il regista lo intendono dannatamente.

Tuttavia, tale sentimento diventa pericoloso e i tentativi di Lucy di tenere David fuori pericolo e i suoi corrispondenti tentativi di realizzare i suoi sogni finiscono per mettere in pericolo entrambi. Anche se Imaishi e co. rifiuta il cinismo come fa il corpo umano con gli impianti cibernetici. Fa solo pungere ancora di più la tragedia dell’arco narrativo della serie.

Il percorso psicologico dei personaggi

Arriviamo alla conclusione della recensione di Cyberpunk: Edgerunners dicendo che sebbene David sia un criminale in buona fede, non può sopportare il peso di togliere una vita, avendo spesso flashback del corpo di sua madre. Inoltre, David è un soft boy a cui non piace il sapore dell’alcol e che indossa la giacca di sua madre come una comoda coperta ovunque vada, e questo è semplicemente prezioso.

Mentre il ventre criminale del mito di Cyberpunk tenta di corrodere l’innocenza di David, il flusso e il riflusso della sua sbocciata relazione romantica con Lucy servono sia come ancoraggio emotivo di David che della serie.

Edgerunners è sia un’eccellente introduzione al mondo di Cyberpunk 2077 che una serie anime indipendente più che competente. Invece di apparire come un derivato di Akira o Ghost in the Shell come molti media cyberpunk, Edgerunners utilizza il mezzo anime per espandere i miti del 2077 in modi che solo Studio Trigger potrebbe fare.

Mentre Trigger è noto per le sue animazionie le scene d’azione frenetiche, le sue buffonate all’interno di Edgerunners sono frenate, consentendo momenti tranquilli e contemplativi per respirare e non essere soffocati dall’azione roboante. Ma quando l’azione colpisce, colpisce, componendo il ritmo della serie con combattimenti deliziosamente cruenti e nodosi.

Castlevania e Arcane hanno dimostrato che gli adattamenti dei videogiochi potrebbero essere un cambio di paradigma per il servizio di streaming e ora Edgerunners ha dimostrato che l’impresa non è stata un colpo di fortuna. Chissà, forse Edgerunners ispirerà Netflix a seguire la strada della creazione di più adattamenti anime di IP popolari invece di correre abitualmente verso la corsia “In caso di emergenza, rompi il vetro live-action” con cui la piattaforma si è schiantata più volte in il passato.

Forse c’è troppo poco tempo per sentire il pieno impatto della traiettoria di David e delle piccole tragedie delle persone con cui corre. Indipendentemente da ciò, riesce a trovare l’orrore psicologico nelle persone che si perdono in mezzo a tutto il metal, evocando le parti più cupe della storia estetica del genere mentre vari personaggi si svegliano…