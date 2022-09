X Factor 2022: oggi in onda la prima puntata su Sky Uno e NOW

X Factor 2022 andrà in onda da oggi, 15 settembre, dalle 21.15 su Sky Uno e NOW, e arriverà in chiaro su TV8 il 21 settembre.

Oggi, 15 settembre, andrà in onda su Sky Uno ed in streaming su NOW alle 21,15 la prima puntata di X Factor 2022, che avrà come giudici di questa nuova edizione Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. Successivamente, il 21 settembre, la prima puntata di X Factor 2022 sarà visibile su TV8 in chiaro.

X Factor 2022 andrà in onda ogni giovedì su Sky Uno e NOW. A guidare il programma ci sarà Francesca Michielin, che sarà la presentatrice della trasmissione, a dieci anni di distanza dalla sua vittoria.

Quest’anno le tradizionali Audition andranno in onda il 15, 22 e 29 settembre, sempre su Sky e NOW, con gli artisti che si presenteranno mostrando il proprio potenziale musicale. Successivamente arriveranno i Bootcamp (che andranno in onda il 6 ed il 13 ottobre), che anche in questa edizione si caratterizzeranno per lo switch sulle sedie, che in quest’edizione saranno sei. Mentre il 20 ottobre si terrà la fase di Last Call, durante la quale verranno selezionati i tre concorrenti per squadra che arriveranno ai Live. Ogni giudice dovrà avere almeno una band e almeno un solista nel suo team.

I live di X Factor 2022 inizieranno il 27 ottobre, dal Teatro Repower di Assago.

