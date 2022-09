Resident Evil 4: il remake uscirà anche su PlayStation 4

In occasione del Tokyo Game Show 2022, Capcom ha annunciato che il remake di Resident Evil 4 uscirà anche su PlayStation 4. A darne l’annuncio è stato il Producer Yoshiaki Hirabayashi con un breve videomessaggio in cui ha confermato anche che lo sviluppo su console di nuova generazione procede bene.

Il Producer ha poi invitato gli utenti a seguire il Resident Evil Showcase, in cui verranno forniti ulteriori aggiornamenti su Resident Evil 4. In attesa di scoprire quale sarà la data dell’evento dedicato alla serie, vi ricordiamo che il remake di Resident Evil 4 includerà la presenza di nuovi contenuti, presentandosi come un titolo rimodernato nella veste grafica e nelle meccaniche, ma molto probabilmente comunque fedele all’opera originale. Per saperne di più, non ci resta che attendere l’arrivo di nuovi aggiornamenti.

Resident Evil 4 Remake sarà disponibile nel 2023 su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S.